Ölümle biten buluşmada sanıklar hakkında müebbet istendi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yusuf G., ile tutuklu sanık Fatma M.'nin arasında ve yine Fatma M. ile diğer tutuklu sanık İbrahim K. arasında evlilik dışı ilişki olduğuna yer verildi. İddianamede suç tarihi olan 21 Ekim 2019'da Yusuf G.'nin, sanık Fatma M.'nin Bahçelievler'deki evinde olduğu ve maktulün evde bıçakla hayatını kaybetmesi sonucu sanıklar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanık İbrahim K., iddianamede yer alan ifadesinde evli olduğunu, Fatma M. ile birlikte yaşamadığını fakat her gün buluştuklarını, olay günü saat 23.00'a kadar Fatma M.'nin evinde olduğunu, sonra kendi evine gittiğini, saat 03.00 sıralarında Fatma M.'nin kendisini arayarak "İbo çabuk gel" diyerek telefonu kapattığını söyledi.





SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İbrahim K. ifadesinde Fatma M'nin evine gittiğini, salonda tanımadığı bir kişinin koltukta kendinden geçmiş bir şekilde oturduğunu, ne olduğunu sorduğunda alkollü olduğunu ve kendi kendini bıçakladığını söylediğini belirterek, hemen ambulansı aradığını iddia etti. İbrahim K. yaralı Yusuf G.'nin, Fatma M.'nin eski erkek arkadaşı olduğunu bildiğini fakat kendisini tanımadığını öne sürerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Sanık Fatma M. ise iddianamede yer alan ifadesinde Yusuf G.'den 1 ay önce ayrıldığını ve kendisinin de resmi nikahlı olduğunu ancak eşinden ayrı yaşadığını ifade etti. Yusuf G.'nin çok fazla alkol aldığını iddia eden Fatma M. kendisine maddi yardım etmeği için ondan ayrıldığını ve olaydan 2 hafta öncesinde kendisini telefonla aradığını söyledi. Fatma M.', Yusuf G. ile buluştuklarını, alkol aldıklarını ve onun eşini arayarak "Seni boşuyorum, ben Fatma'yı seviyorum." dediği şeklinde beyanları da iddianamede yer aldı.



KENDİNİ BIÇAKLADIKTAN SONRA SİGARA İÇTİ İDDİASI

Yusuf G.'nin bu konuşmadan sonra mutfağa giderek aldığı bıçağı iki eliyle tutup kendi göğsüne batırdığını ve bıçağı maktulün elinden aldığını, bıçağı lavaboya bırakıp salona geçtiklerini ve koltuğa oturduktan sonra sigara içtiklerini öne süren Fatma M., Yusuf G.'nin sigarayı içtiğinde kendinden geçtiğini ve gömleğinde kan olduğunu gördüğünü belirterek, bu kişinin eşi N.G.'ye "Yusuf'a bir şeyler oluyor." şeklinde mesaj attığını, arkadaşı İbrahim B.'yi de yardım etmesi için çağırdığını ve daha sonra ambulansı aradıklarını belirtti. Fatma M. de üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

İFADELERİ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

Adli Tıp Uzmanlık Raporu'na da yer verilen iddianamede Yusuf G.'nin vücudunda biri öldürücü şekilde iki adet kesici alet yaralanmasının tespit edildiği vurgulandı. İddianamenin değerlendirme kısmında ise sanık ifadeleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtları dikkate alınarak, sanıkların ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve sanıkların birlikte hareket ederek üzerine atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Yusuf G.'nin resmi nikahlı eşi N.G., iddianamede müşteki olarak yer aldı. İddianamede sanıklar Fatma M. ve İbrahim K. hakkında ise "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

