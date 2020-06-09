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8 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA! On Numara sonuçları belli oldu!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta günleri canlı çekilişi yapılan On Numara oyununun 931. hafta çekilişi bugün (8 Haziran 2020 Pazartesi) yapıldı. Geçtiğimiz haftaki çekilişte kazandıran numaraları doğru tahmin eden 3 kişi 169 bin 379 lira 20 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Oyunun bu haftaki çekilişi için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahmin ederek hayallerindeki büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler On Numara sonuçları ile ilgili meraklı bekleyişlerini sürdürüyor. Peki MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 9.6.2020 07:31 Son Güncelleme: 9.6.2020 07:31 ABONE OL
Milli Piyango 8 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA! On Numara sonuçları belli oldu!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) haftalık olarak Pazartesi günleri çekilişini yaptığı On Numara oyununun 931. hafta şanslı numaraları bugün yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bu haftaki çekiliş için şanslı numaraları doğru tahmin etme ve büyük ikramiye kazanma umudu taşıyan şans oyunu severler kazandıran numaralara ilişkin On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. 931. Hafta MPİ On Numara 8 haziran çekiliş sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI (8 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

İşte haftanın şanslı numaraları…

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Milli Piyango 8 Haziran On Numara çekiliş sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA! On Numara sonuçları belli oldu!
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