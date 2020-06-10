Cengiz Aytmatov kimdir, kaç yaşında öldü? Cengiz Aytmatov sözleri, kitapları ve eserleri nelerdir?

Vefatının 12. Yılı vesilesiyle anılan Cengiz Aytmatov hayatı merak konusu oldu. Türk ve Rus edebiyatına sayısız dilde eser veren yazar Selvi Boylum Ay Yazmalım, Toprak Ana, Gün Olur Asra Bedel gibi yapıtları dünya çapında ün salmıştır. Geçmişten günümüze kitapları, sözleri ve eserleriyle hafızalara kazınan Cengiz Aytmatov devlet adamı Törekul Aytmatov ile Tatar asıllı tiyatro sanatçısı ve öğretmen Nagima Aytmatov'un çocuğu olarak 12 Aralık 1928'de dünyaya geldi. Peki Cengiz Aytmatov kimdir, kaç yaşında öldü? Tarihin unutulmaz yazarı Cengiz Aytmatov sözleri, kitapları ve eserleri nelerdir?

CENGİZ AYTMATOV KİMDİR?

Kırgız edebiyatının yanı sıra Rus ve Türk edebiyatında da önde gelen isimlerden biri olan Cengiz Aytmatov, devlet adamı Törekul Aytmatov ile Tatar asıllı tiyatro sanatçısı ve öğretmen Nagima Aytmatov'un çocuğu olarak 12 Aralık 1928'de dünyaya geldi.

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