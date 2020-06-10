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Haberi: Sosyal medya öldü iddiası ile çalkalanıyor! ?

Türk sinemasında oynadığı birçok filmle hafızalara kazınan ile ilgili bugün sosyal medya flaş bir iddia ortaya atıldı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da İlyas Salman’ın öldüğü iddiası ile ilgili pek çok paylaşım yapılırken, bu haberlerin gerçekliği vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Türk sinemasında yer aldığı rollerle hatırlanan ? İlyas Salman kimdir? İşte haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 10.6.2020 10:25 Son Güncelleme: 10.6.2020 10:28 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sosyal medya İlyas Salman öldü iddiası ile çalkalanıyor! İlyas Salman öldü mü?

Bugüne kadar Yeşilçam'da pek çok filmde başrol oynayan İlyas Salman, uzun bir süredir magazin gündeminden uzak kalan isimler arasında yer alıyor. Bu sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İlyas Salman'ın öldüğü ile ilgili çok sayıda paylaşım kullanıcılar tarafından yapıldı, pek çok başsağlığı mesajı yayınlandı. Durum böyle olunca konuyla ilgili pek çok kişi de araştırma yapmaya başladı. Peki, Türk sinemasında yer aldığı rollerle hatırlanan İlyas Salman öldü mü? İlyas Salman kimdir? İşte son dakika haberinin detayları…

İLYAS SALMAN ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada sabah saatlerinden itibaren dolaşan iddia ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yalanlama İlyas Salman tarafından Twitter'dan yapıldı. Salman, fotoğraf paylaşarak 'Fotoğraf temsili değildir, gerçekten yaşıyorum. Sevenlerim üzülmesin.' açıklamasında bulundu.

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Son Dakika Haberi: Sosyal medya İlyas Salman öldü iddiası ile çalkalanıyor! İlyas Salman öldü mü?
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