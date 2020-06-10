Son Dakika Haberi: Sosyal medya İlyas Salman öldü iddiası ile çalkalanıyor! İlyas Salman öldü mü?

Bugüne kadar Yeşilçam'da pek çok filmde başrol oynayan İlyas Salman, uzun bir süredir magazin gündeminden uzak kalan isimler arasında yer alıyor. Bu sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İlyas Salman'ın öldüğü ile ilgili çok sayıda paylaşım kullanıcılar tarafından yapıldı, pek çok başsağlığı mesajı yayınlandı. Durum böyle olunca konuyla ilgili pek çok kişi de araştırma yapmaya başladı. Peki, Türk sinemasında yer aldığı rollerle hatırlanan İlyas Salman öldü mü? İlyas Salman kimdir? İşte son dakika haberinin detayları…

İLYAS SALMAN ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada sabah saatlerinden itibaren dolaşan iddia ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yalanlama İlyas Salman tarafından Twitter'dan yapıldı. Salman, fotoğraf paylaşarak 'Fotoğraf temsili değildir, gerçekten yaşıyorum. Sevenlerim üzülmesin.' açıklamasında bulundu.