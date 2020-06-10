Son Dakika Haberi: Survivor Cemal Can’ın en yakın arkadaşı Caner Çalışır hayatını kaybetti! Kolye detayı şoke etti

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Caner Çalışır'ın ölümünün ardından akıllara gelen ilk isimlerden olan Cemal Can Canseven ile ilgili o detay ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Survivor Cemal Can'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Caner Çalışır'ın ölümü ile ilgili bilgiyi başarılı yarışmacıya verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, Survivor Cemal Can'a Caner Çalışır'ın ölüm haberi verildi mi, verilecek mi? sorusu merak ediliyor. Öte yandan, Geçtiğimiz gün bir oyun sırasında boynunda taşıdığı 15 yıllık kolyesinin kopmasıyla büyük üzüntü yaşayan Cemal Can, yıllardır boynunda çıkarmadığı kolyesi için, "Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" demişti. Bunun üzerinde en yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın hayatını kaybetmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekti.