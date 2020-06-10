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Haberi: Survivor Cemal Can’ın en yakın arkadaşı hayatını kaybetti! Kolye detayı şoke etti

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor’ın dikkat çeken isimlerinden biri olan ’in en yakın arkadaşlarından biri olan bugün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün bir oyun sırasında boynunda taşıdığı 15 yıllık kolyesinin kopmasıyla büyük üzüntü yaşayan Cemal Can, yıllardır boynunda çıkarmadığı kolyesi için, "Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" demişti. Bu olayın ardından yakın arkadaşı Caner Çalışır’ın hayatını kaybetmesi ile birlikte sosyal medya kullanıcıları "Cemal arkadaşının ölümünü hissetti" diye paylaşımlar yapmaya başladı. İkilinin bu olayı ise Twitter'da birinci sırada gündem oldu. İşte haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 16:53 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Survivor Cemal Can’ın en yakın arkadaşı Caner Çalışır hayatını kaybetti! Kolye detayı şoke etti

Sosyal medya fenomeni , bu sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Caner Çalışır'ın ölümünün ardından akıllara gelen ilk isimlerden olan ile ilgili o detay ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Survivor Cemal Can'ın en yakın arkadaşlarından biri olan Caner Çalışır'ın ölümü ile ilgili bilgiyi başarılı yarışmacıya verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, Survivor Cemal Can'a Caner Çalışır'ın ölüm haberi verildi mi, verilecek mi? sorusu merak ediliyor. Öte yandan, Geçtiğimiz gün bir oyun sırasında boynunda taşıdığı 15 yıllık kolyesinin kopmasıyla büyük üzüntü yaşayan Cemal Can, yıllardır boynunda çıkarmadığı kolyesi için, "Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" demişti. Bunun üzerinde en yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın hayatını kaybetmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekti.

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Son Dakika Haberi: Survivor Cemal Can’ın en yakın arkadaşı Caner Çalışır hayatını kaybetti! Kolye detayı şoke etti
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