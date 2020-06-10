SON DAKİKA: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 13-14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Gündemin en önemli konularından bir tanesi bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusu oluyor. Bilindiği üzere dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2.5 ay aranın ardından ilk kez yüz yüze toplanmıştı. Kabine Toplantısı'nın ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte yasağın olup olmayacağı araştırılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıkladı. Bu bağlamda; 13-14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberine yönelik tüm bilgiler!

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 13-14 HAZİRAN 2020

Uzun bir süredir Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile birlikte bu sorunun yanıtı araştırılır oldu. Normalleşme sürecine gidilmesi ile birlikte sosyal mesafe kuralları ve maske takılmasına ilişkin kuralların da altı çizilerek kısıtlama geçtiğimiz hafta sonu uygulanmamıştı. Bu bağlamda; 13-14 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İşte Kabine Toplantısı sonrası konuya yönelik son dakika açıklamalar...