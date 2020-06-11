A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı... 11 Haziran Perşembe A101 Aktüel ürünler listesi ile indirimli alışverişler

Yarın itibarıyla A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri başlıyor! Birbirinden büyük indirimler mağazanın müşterileri tarafından oldukça merak konusu olurken katalogda en dikkat çeken ürünler ise plaj eşyaları, küçük ev aletleri oluyor. Buna göre; 11 Haziran 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Sorusu araştırılmaya başladı. İşte 81 ilde hizmet vermeye devam eden A101 11 Haziran aktüel ürünler kataloğu ile indirim fırsatları…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOG İNDİRİMLERİ YARIN İTİBARIYLA BAŞLIYOR!

A101 aktüel ürünler kataloğu fırsatları bu hafta da dopdolu geliyor! Her hafta Perşembe günü raflarını yenileyen market zincirinde bu hafta; telefondan televizyona; güral porselen yemek takımından; plaj eşyalarına birbirinden ucuz ve kaliteli ürünler müşterilerini bekliyor olacak. İşte A101 aktuel indirimleri…