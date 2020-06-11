12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünlerde DEV İNDİRİM müşterilerini bekliyor! Yarından itibaren BİM aktüel ürünler fırsatları başlıyor...

Her hafta birçok market zinciri belirli günlerde aktüel raflarını yeniliyor. Bu mağazalardan en dikkat çekeni ise BİM aktüel ürünler oluyor. Her hafta Cuma günü itibarıyla yeni ürünlerini mağazalara getiren markette bu Cuma birbirinden büyük indirimler müşterilerini bekliyor olacak. Plaj eşyalarından, bisiklete ve hatta drone'a kadar birçok ürün bulunuyor. Peki, 12 Haziran 2020 BİM aktüel katalogda başka hangi ürünler var? İşte fiyat listesi ile beraber BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA DEV İNİDİRİM VE FIRSAT!

BİM aktüel ürünler indirimleri Cuma günlerinden itibaren mağazalarda müşterilerini bekliyor. Vatandaşlar düzenli olarak indirimleri takip ederken bir sonraki sayfadan haftanın kataloğuna ulaşabilirsiniz.