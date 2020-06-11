Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünlerde DEV İNDİRİM müşterilerini bekliyor! Yarından itibaren BİM aktüel ürünler fırsatları başlıyor...

2020 ürünlerde DEV İNDİRİM müşterilerini bekliyor! Yarından itibaren BİM aktüel ürünler fırsatları başlıyor...

ürünler kataloğu indirimleri yarın itibarıyla mağazalarda müşterilerini bekliyor olacak. Birbirinden çeşitli ürünlerde yaz aylarının gelmesiyle plaj havlularından mayolara, valiz ve drone’a kadar birçok ürün bulunuyor. Ürünlerde en çok dikkat çeken ise 18 vites bisiklet ve Dijitsu markasının uydu alıcılı televizyonu oluyor. Buna göre; BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte birbirinden büyük fırsatları ile BİM aktüel ürünler kataloğu…

Giriş Tarihi: 11.6.2020 16:02 Son Güncelleme: 11.6.2020 16:02 ABONE OL
12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünlerde DEV İNDİRİM müşterilerini bekliyor! Yarından itibaren BİM aktüel ürünler fırsatları başlıyor...

Her hafta birçok market zinciri belirli günlerde aktüel raflarını yeniliyor. Bu mağazalardan en dikkat çekeni ise BİM aktüel ürünler oluyor. Her hafta Cuma günü itibarıyla yeni ürünlerini mağazalara getiren markette bu Cuma birbirinden büyük indirimler müşterilerini bekliyor olacak. Plaj eşyalarından, bisiklete ve hatta drone'a kadar birçok ürün bulunuyor. Peki, 12 Haziran 2020 BİM aktüel katalogda başka hangi ürünler var? İşte fiyat listesi ile beraber BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA BU HAFTA DEV İNİDİRİM VE FIRSAT!

BİM aktüel ürünler indirimleri Cuma günlerinden itibaren mağazalarda müşterilerini bekliyor. Vatandaşlar düzenli olarak indirimleri takip ederken bir sonraki sayfadan haftanın kataloğuna ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünlerde DEV İNDİRİM müşterilerini bekliyor! Yarından itibaren BİM aktüel ürünler fırsatları başlıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA