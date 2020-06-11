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hangileri, maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasak? ?

Kontrollü sosyal hayata kademeli geçişin ardından maske takma zorunluluğu olan illerde kısıtlama devam ediyor. Uzmanlar sosyal mesafe kuralına dikkat çekerken maskesiz sokağa çıkmama konusunda da sürekli uyarılarda bulunuyor. Türkiye’nin belli illerinde zorunlu olan maske takma kuralına uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Kars, Şanlıurfa ve Kütahya’da dahil toplamda 40 şehirde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Her gün yeni bir ilin eklendiği bu kurala uymayanlara ise yetkililer para cezası uyguluyor. Buna göre; hangileri? Maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasak, cezası ne kadar?

Giriş Tarihi: 11.6.2020 09:18 Son Güncelleme: 11.6.2020 09:19 ABONE OL
Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri, maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasak? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?

Ülkemizde corona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe ve maske takmanın önemine vurgu yapılıyor. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girilmesiyle kafe, restoran ve spor yerleri gibi birçok işletme açılmıştı. Salgınla mücadelede açılan yerlerde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Market, hastane veya eczane gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlar maske takma zorunluluğu olan illeri merak ediyor. Buna göre; hangileri, cezası ne kadar? ?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok tedbir alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde; Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır. Peki Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?

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Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri, maskesiz sokağa çıkmak hangi illerde yasak? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
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