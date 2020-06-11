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Son Dakika Haberi: 'de ! ile ’da hissedildi! ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ’de bir meydana geldi. Sarsıntılar ve illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 11.6.2020 20:39 Son Güncelleme: 11.6.2020 20:39 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Akdeniz'de deprem! Muğla ile Antalya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre 'de saat 19.05'te 3.2 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 15.0 kilometre derinliğinde meydana gelen ve illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

Son Dakika Haberi: Akdeniz'de deprem! Muğla ile Antalya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Akdeniz'de deprem! Muğla ile Antalya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberi: Akdeniz'de deprem! Muğla ile Antalya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

DEPREMİN DETAYLARI

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Son Dakika Haberi: Akdeniz'de deprem! Muğla ile Antalya’da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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