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Son durağı ’ydi

’da, ’ye gönderilmek üzere hazırlanmış 5 ton kokain ele geçirildi. Kokainin değerinin 265 milyon dolar olduğu açıklandı

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Giriş Tarihi: 11.6.2020 ABONE OL
Son durağı Türkiye’ydi
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, Türkiye'ye gönderilmek üzere paketlenmiş yaklaşık 5 ton kokain ele geçirildi. Kolombiya polisi, ülkenin güneybatısındaki Buenaventura limanında toz kauçuk taşıyan iki konteynırda arama yaptı. Özel eğitimli köpeklerin de katıldığı operasyonda yaklaşık 5 ton ağırlığında kokain bulundu. Kolombiya narkotik polis direktörü Jorge Luis Ramirez Aragon, tonlarca kokainin yer aldığı konteynırların Türkiye'ye götürülmesinin planlandığını belirtti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo ise konteynırların son varış yerinin Türkiye olduğunu belirterek 4.9 ton kokainin 265 milyon dolar değerinde (yaklaşık 1.8 milyar lira) olduğunu açıkladı. Trujillo, ayrıca başarılı operasyon için narkotik polisini tebrik etti.

PANDEMİ DE DURDURAMADI
Sık sık uyuşturucu kaçakçılığıyla gündeme gelen ülkede, bunu engellemek için yoğun operasyonlar yapılıyor. Söz konusu operasyonun, Kolombiya polisinin koronavirüs pandemisi döneminde ele geçirdiği en büyük uyuşturucu miktarı olduğu belirtiliyor. ABD'nin resmi verileri, 2019'da Kolombiya'da 212 bin hektarlık alana, kokainin üretildiği koka bitkisinin ekili olduğunu ortaya koyuyor. 2018'de bu alanlar, 208 bin hektarlık toprağı kapsıyordu. Kolombiya'da güvenlik güçleri, 2020'nin ilk 5 ayında yaklaşık 180 ton kokain ele geçirdi. Bu, geçen yıla göre yüzde 8 oranında artışa işaret ediyor.

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Son durağı Türkiye’ydi
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