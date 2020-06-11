Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 11 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) haftalık düzende Perşembe günleri çekilişini gerçekleştirdiği Süper Loto'nun 660. hafta şanslı numaraları bugün (11 Haziran 2020 Perşembe) günü yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiyenin sahibi olmak umuduyla kupon dolduran şans oyunu severler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? cevabını merak ediyor. 11 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını burada bulabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE)

İşte MPİ 660. Hafta şanslı numaraları…