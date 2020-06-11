Süper Loto sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? MPİ Süper Loto sonuçları 11 Haziran sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Perşembe akşamlarının sevilen şans oyunu Süper Loto'nun bu akşamki çekilişi için geri sayım devam ederken, geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin devir etmesi çekiliş üzerindeki heyecanı da arttırıyor. Her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş yine noter huzurunda yapılacak. Peki, Süper Loto'da kazandıran numaralar neler? Sabah.com.tr olarak hem bu sorunun yanıtına hem de 11 Haziran 2020 Perşembe MPİ ile Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinde yer verdik…

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 11 HAZİRAN

Sabah.com.tr olarak hem bu sorunun yanıtına hem de 11 Haziran 2020 Perşembe MPİ ile Milli Piyango Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinde yer verdik…

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez