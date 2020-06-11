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Trakya'yı ve vurdu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından ve 'da  etkili oldu. Edirne'de aniden bastıran şidetli yağmur ile cadde ve sokaklar, göle dönerken, sürücüler de trafikte ilerlemekte zorlandı. Tekirdağ'ın bazı kesimlerine ise yağdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.6.2020 15:49 ABONE OL
Trakya'yı sağanak ve dolu vurdu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yağmur başladı. Edirne'de etkili olan sağanak, cadde ve sokakları, kısa sürede göle çevirdi.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarında dinmesini beklerken, sürücüler de suyla kaplı cadde ve sokaklarda güçlükle ilerledi. Polis ekipleri, suyun kapladığı caddeleri şerit çekerek kapatırken, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağış, Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde de etkili oldu, bazı kesimlere ise dolu yağdı.

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Trakya'yı sağanak ve dolu vurdu
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