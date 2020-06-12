BİM 12 Haziran aktüel ürünler kataloğunda indirim günleri başladı! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Temel ihtiyaçlarınızı karşılamak isteyeceğiniz indirimli ürünler çeşidi bu haftanın kataloğunda yer alıyor. Gerek ev hanımları gerekse çalışan kesimin yakından ilgilendiği 12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda birçok üründe binlerce çeşit fırsat bulunuyor. Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla Türkiye'nin dört bir yanına hizmet sağlayan markette bu hafta züccaciye, tekstil, seyahat için gerekli ürünler, elektronik, bisiklet, şişme yatak ve çocuk oyuncakları yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde BİM indirimli ürünler kataloğuna erişebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 12 HAZİRAN BİM KATALOĞU

BİM indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesinden bugün satışa sunulan indirimli ürünler listesi dikkat çekmeye başladı. Her hafta olduğu gibi yine yoğun ilgi ile karşılaşan BİM aktüel ürünleri için stoklardaki fırsatları kaçırmayın

12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi haberimizin devamında yer alıyor