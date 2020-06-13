HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu - Seyahat kodu alma ekranı!

HES KODU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ülkemizde sosyal hayatta normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların corona virüsü salgını için herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli bir şekilde paylaşmasına ve salgının takibinin yapılmasına yarayan Hayat Eve Sığar uygulamasıyla seyahat etmek isteyenler HES kodu nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte, adım adım Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemi

HES UYGULAMASIYLA KOD ALIMI

Hayat Eve Sığar (HES) kodu alarak şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" akıllı telefon uygulamasını Android telefonlarda Google Play Store'dan İOS işletim sistemli telefonlarda ise AppStore üzerinde indirmeleri gerekmektedir.

Ardından Hayat Eve Sığar uygulamasını açarak HES kodu işlemlerini seçmelisiniz ve uygulama tarafından istenen bilgileri girerek devamında gelecek olan yönlendirmeleri uygulayarak süreli ya da süresiz HES kodunuzu alıp seyahat bileti rezervasyon ya da satın alım işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALIMI

SMS ile HES kodu alımı ise HES yazıp boşluk bırakarak sırayla olacak şekilde TC kimlik numarası, kimlik kartı ön yüzünde yer alan seri numarası son 4 hanesi ve paylaşım süresi gün olarak yazılmalı ve 2023'e SMS olarak gönderilmelidir. Bu işlemi yapmanızın ardından yazmış olduğunuz gün sayısı kadar süre içerisinde kullanabileceğiniz HES kodunu telefonunuz SMS olarak gönderilecektir.

Örnek mesaj; HES 12345678901 1234 17

Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.