HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu - Seyahat kodu alma ekranı!

Herhangi bir ulaşım yolu ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar için alınan karar sonucu zorunlu kılınan HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden temin ediliyor. Ülke genelinde uzun süredir uygulanmakta olan seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran itibarıyla kaldırılması ile beraber HES kodu olmayan vatandaşların seyahat edemeyecekleri yetkili kişiler tarafından bildirilmişti. Peki, HES kodu nasıl alınır? Seyahat kodu nasıl alınır? İşte tüm detaylar…
Akıllı telefonlara indirilen Hayat Eve Sığar uygulamasından yapılacak bazı işlemlerin sonucunda kişinin telefonuna da gelecek olan bu kodla vatandaşlar izin belgesine gerek olmaksızın seyahatlerini gerçekleştirecek.
HES KODU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ülkemizde sosyal hayatta normalleşme adımlarıyla birlikte vatandaşların corona virüsü salgını için herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli bir şekilde paylaşmasına ve salgının takibinin yapılmasına yarayan Hayat Eve Sığar uygulamasıyla seyahat etmek isteyenler HES kodu nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte, adım adım Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu alma işlemi
HES UYGULAMASIYLA KOD ALIMI
Hayat Eve Sığar (HES) kodu alarak şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" akıllı telefon uygulamasını Android telefonlarda Google Play Store'dan İOS işletim sistemli telefonlarda ise AppStore üzerinde indirmeleri gerekmektedir.
Ardından Hayat Eve Sığar uygulamasını açarak HES kodu işlemlerini seçmelisiniz ve uygulama tarafından istenen bilgileri girerek devamında gelecek olan yönlendirmeleri uygulayarak süreli ya da süresiz HES kodunuzu alıp seyahat bileti rezervasyon ya da satın alım işlemlerinizde kullanabilirsiniz.
SMS İLE HES KODU ALIMI
SMS ile HES kodu alımı ise HES yazıp boşluk bırakarak sırayla olacak şekilde TC kimlik numarası, kimlik kartı ön yüzünde yer alan seri numarası son 4 hanesi ve paylaşım süresi gün olarak yazılmalı ve 2023'e SMS olarak gönderilmelidir. Bu işlemi yapmanızın ardından yazmış olduğunuz gün sayısı kadar süre içerisinde kullanabileceğiniz HES kodunu telefonunuz SMS olarak gönderilecektir.
Örnek mesaj; HES 12345678901 1234 17
Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.