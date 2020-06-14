MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak,tarih belli mi? ÖSYM MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

Corona virüs nedeniyle ertelenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı bugün saatler 10.15'i gösterdiğinde gerçekleştirildi. Toplamda 2 saat 15 dakika süren sınavda yüzbinlerce öğrenci, milli savunma kadrolarında yer almak için ter döktüler. Sınavın sona ermesinin ardından ise, 'MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu adaylar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan ÖSYM, 2020 MSÜ soru ve cevaplarının yer aldığı kitapçığı yayınlandı.

MSÜ SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Bugün yüzbinlerce aday, MSÜ sınavına girerken, sınavın ardından soru ve kitapçıkların ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. ÖSYM, 14 Haziran 2020 bugün yapılan Milli Savunma Üniversitesi Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'luk kısmını erişime açtı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.