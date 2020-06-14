MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak,tarih belli mi? ÖSYM MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

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MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak,tarih belli mi? MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

Türkiye’de milli savunma kadrolarında yer almak isteyen yüzbinlerce aday, bugün saatler 10.15’i gösterdiğinde MSÜ sınavına girdiler. Toplamda 2 saat 15 dakika süren sınav 12.30’da sonlandı. Sınavın sonra ermesinin ardından merak edilen konular arasında ise ‘MSÜ sınav soruları ne zaman açıklanacak’ sorusu yer aldı. Öte yandan, 14 Haziran 2020 bugün yapılan Milli Savunma Üniversitesi Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u erişime açıldı.

Giriş Tarihi: 14.6.2020 15:14 Son Güncelleme: 14.6.2020 15:14 ABONE OL
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

Corona virüs nedeniyle ertelenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı bugün saatler 10.15'i gösterdiğinde gerçekleştirildi. Toplamda 2 saat 15 dakika süren sınavda yüzbinlerce öğrenci, milli savunma kadrolarında yer almak için ter döktüler. Sınavın sona ermesinin ardından ise, ' ne zaman açıklanacak' sorusu adaylar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan , 2020 MSÜ soru ve cevaplarının yer aldığı kitapçığı yayınlandı.

MSÜ SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Bugün yüzbinlerce aday, MSÜ sınavına girerken, sınavın ardından soru ve kitapçıkların ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. ÖSYM, 14 Haziran 2020 bugün yapılan Milli Savunma Üniversitesi Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'luk kısmını erişime açtı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sınav takviminde yer alan bilgiye göre 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

MSÜ SINAVI KAÇ SORU SÜRE NE KADAR?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltiliyor. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?
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MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak,tarih belli mi? ÖSYM MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?
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