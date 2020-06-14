MSÜ sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak,tarih belli mi? ÖSYM MSÜ sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

Corona virüs nedeniyle ertelenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı bugün saatler 10.15'i gösterdiğinde gerçekleştirildi. Toplamda 2 saat 15 dakika süren sınavda yüzbinlerce öğrenci, milli savunma kadrolarında yer almak için ter döktüler. Sınavın sona ermesinin ardından ise, 'MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu adaylar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan ÖSYM, 2020 MSÜ soru ve cevaplarının yer aldığı kitapçığı yayınlandı.
Bugün yüzbinlerce aday, MSÜ sınavına girerken, sınavın ardından soru ve kitapçıkların ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. ÖSYM, 14 Haziran 2020 bugün yapılan Milli Savunma Üniversitesi Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'luk kısmını erişime açtı.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltiliyor. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.