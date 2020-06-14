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dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Haziran Cumartesi Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı 2020’de, dün akşam dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Cemal Can kaptanlığındaki Kırmızı takım, Ardahan kaptanlığındaki Mavi takım ile dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir rekabet yaşadı. Berkan ve Yasin arasında gerilimin yükseldiği yarışmada Elif ve Nisa’nın sakatlıkları ise korkuttu. Nefesleri kesen mücadelenin sonunda kazanan bir takım olurken, yine ilginç bir ada konseyi yaşandı. Peki, 13 Haziran Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.6.2020 13:06 ABONE OL
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Haziran Cumartesi Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı 2020'de, dün akşam nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. Cemal Can kaptanlığındaki kırmızı takım, Ardahan kaptanlığındaki mavi takıma karşı yarışırken, dokunulmazlık oyunu sonunda yine ilginç bir ada konseyi yaşandı. Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için parkurda mücadele ortaya koyarken zaman zaman gerilimli anlar yaşandı. Berkan ve Yasin arasında gerilim yükseldi. Öte yandan, Survivor Elif ve Survivor Nisa, bir dizi talihsiz olay yaşadı. Elif, parkurdaki havuza atladığı sırada boynu ile alakalı bir rahatsızlık yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Nisa ise 3 metrelik bir yükseklikten kontrolsüz bir şekilde kum zemine düştü.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son kez Kırmızı ve Mavi olarak ikiye ayrılan takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Rekabetin en üst düzeyde olduğu dokunulmazlık oyununda, Kırmızı takım, tarihi bir geri dönüşe imza atarak Mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Son haftaların en çekişmeli dokunulmazlık oyunu yaşanırken Kırmızı takım 9-4'lük skordan oyunu 9-10'a getirmesini bildi.

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Peki, Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı girdi? İşte, Survivor'da ada konseyi ve haftanın ilk eleme adayı;

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Haziran Cumartesi Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu?

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, ada konseyine gitti ve oylarını kullandı. Böylelikle de, haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

Mavi takımın kaptanı Ardahan, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlendi.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Haziran Cumartesi Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu?

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dört aydır farklı takımlarda birbirlerine karşı mücadele eden yarışmacılar, yeni oluşturulan takımlarda yan yana geldiler ve takımları için yarıştılar. 12 Haziran Cuma günü 'ın 105. Bölümünde Kırmızı takım ile Mavi takım, ödül için kıyasıya mücadele ettiler. Berkan, Barış, Nisa ve kaptan Cemal Can'ın Kırmızı takımına karşılık Yasin, Evrim, Elif, Sercan ve Kaptan Ardahan'ın takımı Mavi takım arasında ödül oyunu oynandı.

Survivor ödül oyunun başlarında skorda denge vardı. Fakat oyunun yarısından sonra Mavi takım, Kırmızı takıma karşı üstünlüğü ele geçirdi. Günün sonunda ise 10'a 4 gibi farklı skorla kazanan takım, Mavi takım oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Haziran Cumartesi Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu?
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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Haziran Cumartesi Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu?
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