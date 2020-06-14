Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Haziran Cumartesi Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020'de, dün akşam nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyunu yaşandı. Cemal Can kaptanlığındaki kırmızı takım, Ardahan kaptanlığındaki mavi takıma karşı yarışırken, dokunulmazlık oyunu sonunda yine ilginç bir ada konseyi yaşandı. Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için parkurda mücadele ortaya koyarken zaman zaman gerilimli anlar yaşandı. Berkan ve Yasin arasında gerilim yükseldi. Öte yandan, Survivor Elif ve Survivor Nisa, bir dizi talihsiz olay yaşadı. Elif, parkurdaki havuza atladığı sırada boynu ile alakalı bir rahatsızlık yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. Nisa ise 3 metrelik bir yükseklikten kontrolsüz bir şekilde kum zemine düştü.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son kez Kırmızı ve Mavi olarak ikiye ayrılan takımlar, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Rekabetin en üst düzeyde olduğu dokunulmazlık oyununda, Kırmızı takım, tarihi bir geri dönüşe imza atarak Mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Son haftaların en çekişmeli dokunulmazlık oyunu yaşanırken Kırmızı takım 9-4'lük skordan oyunu 9-10'a getirmesini bildi.

SURVİVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Peki, Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, eleme potasına hangi yarışmacı girdi? İşte, Survivor'da ada konseyi ve haftanın ilk eleme adayı;