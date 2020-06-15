Bakan Koca’dan son dakika açıklaması! İŞKUR Sağlık Bakanlığı bünyesine 3250 personel alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 3250 personel alımı yapılacağı daha önce duyurulmuştu. Az önce ise Bakan Koca tarafından sosyal medya hesabından son dakika açıklamaları yapıldı. Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte konuyla ilgili detaylar ve Bakan Koca'nın açıklamaları…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesisleri için personel alımı yapılacağını duyurdu. İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları…
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"İstanbul'daki sağlık tesislerimizde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.
Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak.
İşte Bakan Koca'nın o açıklaması;
İstanbul'daki sağlık tesislerimiz için, 3.250 çalışma arkadaşına daha ihtiyacımız var. Duyuruları internet üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdiden, görevinizde başarılar diliyorum. pic.twitter.com/dKVWgJWiO8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2020