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Görsel şölen oluşturan " tarlaları" ilgi çekiyor

'nın ilçesinde tarlalara serilen el dokuması ve kilimler görsel şölen sunuyor. Anadolu'nun değişik bölgelerinden toplanan halı ve kilimler, mikroplardan arındırılması ve renklerinin pastele dönüşmesi için Döşemealtı ilçesindeki tarlalara seriliyor. Antalya'nın sıcağı altında yaz mevsimini geçiren halılar, beli aralıklarla ters yüz ediliyor. Eylül ayından itibaren toplanmaya başlanan ve tozlarından arındırılan halılar, başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.6.2020 21:33 Son Güncelleme: 15.6.2020 21:34 ABONE OL
Görsel şölen oluşturan halı tarlaları ilgi çekiyor

Karataş Mahallesi'nde ticareti ile uğraşan Halil Börekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pastel renkli, eskitilmiş halıların yurt dışında daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Görsel şölen oluşturan halı tarlaları ilgi çekiyor

Anadolu'yu gezerek köylerden eski halıları topladıklarını belirten Börekci, "1976 yılından beri güneşlendirme işiyle uğraşıyorum. Topladığımız halıları çeşitli merhalelerden geçirdikten sonra yurt dışına satıyoruz. Yüzde 100 organik yün ve boya kullanılarak dokunmuş halı ve kilimleri güneşe sererek içerisindeki kimyasallardan ve mikroplardan arınmasını sağlıyoruz." dedi.

Görsel şölen oluşturan halı tarlaları ilgi çekiyor

Dünyanın her bölgesine ve kilim gönderdiklerini dile getiren Börekci, "En çok ABD'ye gönderiyoruz. Japonya, Avustralya ile Güney Amerika ve Avrupa ülkeleri de en çok gönderdiğimiz yerlerden. Hemen hemen dünyanın her yerine gönderiyoruz. Bunların hepsi organik, doğal, el dokuması halı ve kilimlerdir." ifadelerini kullandı.

Görsel şölen oluşturan halı tarlaları ilgi çekiyor

Börekci, fotoğraf meraklıları ve 'ya gelen turistlerin de tarlalarına ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Görsel şölen oluşturan halı tarlaları ilgi çekiyor
Görsel şölen oluşturan halı tarlaları ilgi çekiyor
Görsel şölen oluşturan halı tarlaları ilgi çekiyor
Görsel şölen oluşturan halı tarlaları ilgi çekiyor
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Görsel şölen oluşturan "halı tarlaları" ilgi çekiyor
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