Ünlü profesörden SON DAKİKA Marmara depremi uyarısı! Bingöl'deki depremin ardından İstanbul'da deprem bekleniyor mu?

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde gece saatlerinde birçok artçı sarsıntı oldu. Deprem çevre şehirlerde de hissedildi. Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Elazığ, Muş gibi illerde de deprem hissedildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede incelemelerde bulundu.

İŞTE MARMARA DEPREMİ HAKKINDAKİ SON DAKİKA AÇIKLAMALARI!

NTV yayına katılan Prof. Dr. Okan Tüysüz şu ifadeleri kullandı: Sığ bir deprem, yüzeyde şiddetli hissedildiğini düşünüyorum. Bölge önemli bir deprem kaynağı. Doğu ve Kuzey Anadolu faylarının birleşme noktası.