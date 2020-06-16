İnşaat kazası sırasında bulundu! Tam 800 senelik

İznik Müze Müdürlüğü arkeologları ve sanat tarihçileri, alanda yaptıkları incelemelerde bölgenin hamam olarak kullanıldığını tespit etti. 600 metrekare alanda yapılan incelemelerde, hamam kalıntılarının yanı sıra renkli seramik parçalara da rastlandı.