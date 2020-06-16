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İnşaat kazası sırasında bulundu! Tam 800 senelik

'nın İznik ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılarına rastlandı.

Giriş Tarihi: 16.6.2020 18:29 Son Güncelleme: 16.6.2020 18:31 ABONE OL
İnşaat kazası sırasında bulundu! Tam 800 senelik

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçedeki Atatürk Caddesi'nde 1255-1256 yıllarında Bizans İmparatoru II. Thedoros Laskaris tarafından inşa edilen Aziz Tryphonos Kilisesi'ne 50 metre mesafedeki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi bulgulara rastlandı.

İnşaat kazası sırasında bulundu! Tam 800 senelik

Bunun üzerine inşaat sahipleri durumu İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

İnşaat kazası sırasında bulundu! Tam 800 senelik

İznik Müze Müdürlüğü arkeologları ve sanat tarihçileri, alanda yaptıkları incelemelerde bölgenin olarak kullanıldığını tespit etti. 600 metrekare alanda yapılan incelemelerde, hamam kalıntılarının yanı sıra renkli seramik parçalara da rastlandı.

İnşaat kazası sırasında bulundu! Tam 800 senelik

İznik Müze Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İnşaat kazası sırasında bulundu! Tam 800 senelik
İnşaat kazası sırasında bulundu! Tam 800 senelik
İnşaat kazası sırasında bulundu! Tam 800 senelik
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İnşaat kazası sırasında bulundu! Tam 800 senelik
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