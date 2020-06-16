Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi ayda? Kurban Bayramı tatili olacak mı?

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ne zaman, ayın kaçında, hangi ayda? olacak mı?

Corona virüsü nedeniyle Ramazan Bayramı'nın evlerinde geçiren vatandaşlar 2020 tarihlerini merak ediyor. Kurban kesme ibadetinin yerine getirilecek olmasından dolayı İslam alemi açısından büyük önem taşımakla beraber aynı zamanda bayram tatilinin olup olmayacağı da araştırılan detaylar arasında yerini aldı. Bayram namazının ardından kurbanlar kesilecek ve Allah rızası için kesilecek kurbanlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre; 30 Temmuz Afere Günü olarak kabul edilmektedir. Peki; 2020 takvim: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili olacak mı?

Giriş Tarihi: 16.6.2020 07:17 Son Güncelleme: 16.6.2020 07:18 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman 2020 takvim: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili olacak mı?

25 Şubat 2020 tarihi üç ayların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Diyanet İşleri her yıl olduğu gibi bu yıl için de dini günler takvimini yayınladı. Üç ayların ardından gelen Ragaip, Miraç ve Berat Kandili'nin ardından Ramazan ayı idrak edilmişti. Sonrasında ise Kadir Gecesi'nin ardından Ramazan Bayramı'nı yaşayan vatandaşlar tarihlerini araştırıyor. Peki; 2020 takvim: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili olacak mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  1. Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
  2. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  3. Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  4. Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  5. Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban Bayramı ne zaman 2020 takvim: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili olacak mı?

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
  • Regaip Kandili 27 Şubat 2020
  • Miraç Kandili 21 Mart 2020
  • Berat Kandili 7 Nisan 2020
  • Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
  • Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
  • Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
  • Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
  • Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
  • Aşure Günü 29 Ağustos 2020
  • Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ OLACAK MI?

tatili için resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Kurban Bayramı ne zaman 2020 takvim: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili olacak mı?
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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, hangi ayda? Kurban Bayramı tatili olacak mı?
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