Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Diyanet İşleri her yıl olduğu gibi bu yıl için de dini günler takvimini yayınladı. Üç ayların ardından gelen Ragaip, Miraç ve Berat Kandili'nin ardından Ramazan ayı idrak edilmişti. Sonrasında ise Kadir Gecesi'nin ardından Ramazan Bayramı'nı yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı tarihlerini araştırıyor. Peki; Kurban Bayramı ne zaman 2020 takvim: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili olacak mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ