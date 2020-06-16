Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak?

Diyanet İşleri her yıl olduğu gibi bu yıl için de dini günler takvimini yayınladı. Üç ayların ardından gelen Ragaip, Miraç ve Berat Kandili'nin ardından Ramazan ayı idrak edilmişti. Sonrasında ise Kadir Gecesi'nin ardından Ramazan Bayramı'nı yaşayan vatandaşlar Kurban Bayramı tarihlerini araştırıyor. Peki; Kurban Bayramı ne zaman 2020 takvim: Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili olacak mı?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
- Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
- Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
- Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
- Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
- Regaip Kandili 27 Şubat 2020
- Miraç Kandili 21 Mart 2020
- Berat Kandili 7 Nisan 2020
- Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
- Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
- Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
- Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
- Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
- Aşure Günü 29 Ağustos 2020
- Mevlid Kandili 28 Ekim 2020