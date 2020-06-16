Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu olan iller listesi!

Maske takma zorunluluğu olan illere bir yenisinin daha eklenmesi ile beraber konuya ilişkin detaylar vatandaşların gündemine geldi. Uzmanlar maske takmanın önemini devamlı olarak hatırlatırken birçok vatandaşın bu kurala dikkat etmemesi ve artan vaka sayısı ile valiliklerden gelen son dakika açıklamalarının ardından bazı şehirlerde maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması getiriliyor. Peki, maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu şehirler…

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs salgınında yayılımını azaltmak amaçlı uygulanan ve tercih edilen yöntemden biri de maskesiz sokağa çıkmama yasağı oldu. Her geçen gün sayısı artan illerde sokağa ve caddelere çıkarken maske takma zorunluluğu bulunuyor…