Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu olan iller listesi!

Maske takma zorunluluğu olan illere bir yenisinin daha eklenmesi ile beraber konuya ilişkin detaylar vatandaşların gündemine geldi. Uzmanlar maske takmanın önemini devamlı olarak hatırlatırken birçok vatandaşın bu kurala dikkat etmemesi ve artan vaka sayısı ile valiliklerden gelen son dakika açıklamalarının ardından bazı şehirlerde maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması getiriliyor. Peki, maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu şehirler…
Koronavirüs salgınında yayılımını azaltmak amaçlı uygulanan ve tercih edilen yöntemden biri de maskesiz sokağa çıkmama yasağı oldu. Her geçen gün sayısı artan illerde sokağa ve caddelere çıkarken maske takma zorunluluğu bulunuyor…
Corona virüs salgınında Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak, Karaman, Diyarbakır ve Bursa, Ardahan'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?
Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.
İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.