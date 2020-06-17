Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var?

Gündemin en önemli konu başlıkları arasında maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller yer alıyor. Corona virüsü salgınıyla beraber sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine dikkat ediliyor. Yetkililer maskenin takılması konusunda vatandaşları uyarsa da bu kurala uyulmaması ile belirli bazı şehirlerde maske olmadan sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Ülkemizde pek çok ilde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu bilinirken bu illere 5 yeni il daha eklendi. Peki maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller listesi ve son dakika haberinin detayları…
Corona virüsü salgınında tedbir amacıyla alınan kararlardan birisi de maskesiz sokağa çıkma yasağı oluyor. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. Buna göre; maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen iller hangileri?
İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan maske takma zorunluluğu olan iller listesi...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son; Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Bitlis, Yalova, Şanlıurfa'da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.
Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararlar almayı sürdürdüğünü ve maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.
Bakan Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Bununla birlikte 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.
Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.
İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Corona virüs salgınında Bitlis, Yalova, Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak, Karaman, Diyarbakır ve Bursa, Ardahan'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.