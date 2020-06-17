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: olan iller hangileri? Hangi illerde var?

Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında olan illere ilişkin haberler yakından takip ediliyor. Salgınla mücadelede vaka ve ölü sayısına ilişkin olumlu sonuçlar alınsa da tedbir amaçlı belli illerde devam ettiriliyor. , maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen 5 yeni ili açıkladı. Buna göre; hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? İşte Bakan Koca tarafından son dakika olarak açıklanan maske takma zorunluluğu olan iller listesi

Giriş Tarihi: 17.6.2020 07:15 Son Güncelleme: 17.6.2020 07:15 ABONE OL
Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var?

Gündemin en önemli konu başlıkları arasında olan iller yer alıyor. Corona virüsü salgınıyla beraber sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine dikkat ediliyor. Yetkililer maskenin takılması konusunda vatandaşları uyarsa da bu kurala uyulmaması ile belirli bazı şehirlerde maske olmadan sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Ülkemizde pek çok ilde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu bilinirken bu illere 5 yeni il daha eklendi. Peki hangileri? olan iller hangileri? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller listesi ve haberinin detayları…

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Corona virüsü salgınında tedbir amacıyla alınan kararlardan birisi de maskesiz sokağa çıkma yasağı oluyor. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. Buna göre; maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen iller hangileri?

İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan maske takma zorunluluğu olan iller listesi...

Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ? BAKAN KOCA AÇIKLADI

en son; Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize, Bitlis, Yalova, Şanlıurfa'da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararlar almayı sürdürdüğünü ve maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

5 İLDE DAHA MASKESİZ ÇIKMAK YASAK

Bakan Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Bununla birlikte 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmış oldu.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU ŞEHİRLER…

Corona virüs salgınında Bitlis, Yalova, Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak, Karaman, Diyarbakır ve Bursa, Ardahan'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var?
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Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var?
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