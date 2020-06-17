Son dakika: Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var?

Gündemin en önemli konu başlıkları arasında maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller yer alıyor. Corona virüsü salgınıyla beraber sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine dikkat ediliyor. Yetkililer maskenin takılması konusunda vatandaşları uyarsa da bu kurala uyulmaması ile belirli bazı şehirlerde maske olmadan sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Ülkemizde pek çok ilde maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu bilinirken bu illere 5 yeni il daha eklendi. Peki maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller listesi ve son dakika haberinin detayları…

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Corona virüsü salgınında tedbir amacıyla alınan kararlardan birisi de maskesiz sokağa çıkma yasağı oluyor. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor. Buna göre; maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen iller hangileri?

İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan maske takma zorunluluğu olan iller listesi...