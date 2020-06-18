Akdeniz’de ilginç değişim: Tropikleşiyor!

DÜNYADA insanın tanık olduğu ilk ve tek karakter değiştiren deniz olma özelliği taşıyan Akdeniz tropikleşiyor. Deniz bilimcilerini heyecanlandıran değişim, son 25 yılda Doğu Akdeniz'de gerçekleşirken, Mersin Körfezi, Türkiye'de en hızlı tropikleşmenin yaşandığı yer. Bölgede sık sık dalış yapan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, "En büyük faktör Süveyş Kanalı'nın açılması. İklim değişikliğiyle sıcaklıkların artması da Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçen türlerin yaşamasını sağlıyor" diye konuştu.