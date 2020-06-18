Volkan Bozkır BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi! Volkan bozkır kimdir?

BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır seçildi! Koronavirüs salgını nedeniyle, üye ülkelerin temsilcileri salona teker teker alınırken, 192 ülkenin oy kullandığı oylamanın sonucunda BM Genel Kurul Başkanlığı'na Volkan Bozkır seçildi. Peki, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk isim olma unvanını kazanan Volkan Bozkır kimdir?
BM GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA VOLKAN BOZKIR SEÇİLDİ!
BM Genel Kurul Başkanlığı için tek aday gösterilen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 178 ülkenin desteğini aldı ve BM Genel Kurulunun 75. dönem başkanlığına getirildi. 3 oy geçersiz sayılırken, 11 ülke de çekimser oy kullandı.
VOLKAN BOZKIR KİMDİR?
Volkan Bozkır, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bozkır, Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve AB nezdinde TC Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu.
Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası sahibi.
AK Parti'nin yönetimindeki hükümetler döneminde, daha önce 'Avrupa Birliği Bakanı' ve 'Başmüzakereci' olarak görev yaptı.