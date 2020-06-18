Volkan Bozkır BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi! Volkan bozkır kimdir?

VOLKAN BOZKIR KİMDİR?

Volkan Bozkır, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bozkır, Dışişleri Bakanlığında sırasıyla, Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve AB nezdinde TC Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu.

Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüten Bozkır, Romanya Ulusal Liyakat Madalyası sahibi.

AK Parti'nin yönetimindeki hükümetler döneminde, daha önce 'Avrupa Birliği Bakanı' ve 'Başmüzakereci' olarak görev yaptı.