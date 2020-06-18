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programlarına bu araçla gitti

Salih Ayhan bugünkü bir programına kendisinin kullandığı 1973 model bir ile gitti, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ayhan aracı sürerken çekilmiş görüntülerini, ’ın kendi sesinden okuduğu “Bir anadan dünyaya gelen yolcu” türküsü ile paylaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 22:44 ABONE OL
Sivas Valisi programlarına bu araçla gitti

Sivas Valisi Salih Ayhan bugün Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Sanayi sitesinde 1973 model modifiyeli Murat 124 aracının sahibi Vali Ayhan'a bir tur atabilirsiniz demesi üzerine Vali Ayhan, araç sahibini kırmayarak aracın şoför koltuğuna oturdu.

Ayhan, bir sonraki programı olan Paşabahçe İzcilik Eğitim Merkezine bu araçla gitti. Trafikte valiyi 73 model aracın içerisinde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ayhan aracı sürerken çekilmiş görüntülerini, Neşet Ertaş'ın kendi sesinden okuduğu "Bir anadan dünyaya gelen yolcu" türküsü ile paylaştı.

Paylaşım birbirinden güzel yorumlar aldı.

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Sivas Valisi programlarına bu araçla gitti
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