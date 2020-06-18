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Son dakika: İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi...

Metoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde 1 hafta boyunca yağış olacağını açıklamış ve dün de AKOM'dan İstabullular için bir uyarı gelmişti. Metoroloji'nin son dakika verilerine göre; bugün 'da parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor.

İHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 10:01 Son Güncelleme: 18.6.2020 10:09 ABONE OL
Son dakika: İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi...

Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara Bölgesi (Edirne, Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz ile Tokat ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞINDA DÜŞÜŞ YOK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 24
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 26
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

Köpekleri nedeniyle sitedeki komşularıyla mahkemelik oldular

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Son dakika: İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi...
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