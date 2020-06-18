Son depremler: Muğla’da korkutan deprem! 18 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika olarak duyurmaya devam ediyor. Son depremler listesi resmi site ve twitter hesabı üzerinden anlık olarak vatandaşlara duyuruluyor. AFAD'ın resmi sitesinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem olduğu duyuruldu. Gün içinde birçok vatandaş gün içerisinde "Deprem mi oldu, en son deprem nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

MUĞLA'DA DEPREM! 18 HAZİRAN KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine Muğla'daki depremin şiddeti 3.5 olarak kayıtlara geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3.5 şiddetli olarak açıkladı. İşte Muğla depremi ile ilgili tüm detaylar ve son depremler listesi…

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AFAD SON DEPREMLER

AFAD son depremler listesine göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 12.49'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER