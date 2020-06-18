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Yunusemre kura çekiliş sonuçları: TOKİ Manisa kura sonucu isim listesi

kura çekilişi bugün öğleden sonra açıklanıyor! 100 Bin Konut Projesi kapsamında 81 ilimize inşa edilen TOKİ konutları sahiplerini bulmaya devam ediyor. 18 Haziran Perşembe tarihli Manisa TOKİ kura çekilişi canlı yayında yapılacak. Önceki yıl başlayan ve her bütçeye uygun ödeme seçenekleri ile vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayan projeye yoğun ilgi gösterilmişti. İşte, TOKİ Manisa Yunusemre kura çekilişi ile ilgili detaylar ve isim listesi…

Giriş Tarihi: 18.6.2020 15:32 Son Güncelleme: 18.6.2020 16:07 ABONE OL
TOKİ Manisa Yunusemre kura çekiliş sonuçları: TOKİ Manisa kura sonucu isim listesi

Uygun fiyata, her bütçeye uygun projeleri sahiplerini buluyor. Bugün de TOKİ Yunusemre kura çekilişi yapılıyor. Öğleden sonra başlayacak olan çekiliş, TOKİ Twitter ve Facebook hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. TOKİ Manisa projesinde, 245 2+1 ve 105 3+1 olmak üzere toplam 350 konut yer alıyor. İşte, bugün gerçekleşecek olan TOKİ Manisa çekilişine ilişkin detaylar ve TOKİ kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Manisa toplu konut projesi kuraları 16:00'te belli oluyor.

TOKİ Manisa Yunusemre kura çekiliş sonuçları: TOKİ Manisa kura sonucu isim listesi

kura çekilişi yayınını izlemek için tıklayınız...

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TOKİ Manisa Yunusemre kura çekiliş sonuçları: TOKİ Manisa kura sonucu isim listesi
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TOKİ Manisa Yunusemre kura çekiliş sonuçları: TOKİ Manisa kura sonucu isim listesi
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