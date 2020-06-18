TOKİ Manisa Yunusemre kura çekiliş sonuçları: TOKİ Manisa kura sonucu isim listesi

Uygun fiyata, her bütçeye uygun TOKİ projeleri sahiplerini buluyor. Bugün de TOKİ Manisa Yunusemre kura çekilişi yapılıyor. Öğleden sonra başlayacak olan çekiliş, TOKİ Twitter ve Facebook hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. TOKİ Manisa projesinde, 245 2+1 ve 105 3+1 olmak üzere toplam 350 konut yer alıyor. İşte, bugün gerçekleşecek olan TOKİ Manisa çekilişine ilişkin detaylar ve TOKİ kura çekilişi canlı yayın sayfası…

TOKİ MANİSA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Manisa toplu konut projesi kuraları 16:00'te belli oluyor.