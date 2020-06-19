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Son dakika: 'de feci olay! 1 can aldı

Sahil’de torunuyla sağanak yağıştan kaçarak ağaç altına sığınan yaşlı adama yıldırım çarptı. Yaşlı adam hayatını olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 19.6.2020 18:24 ABONE OL
Son dakika: Büyükçekmece'de feci olay! Sağanak yağış 1 can aldı

Olay, öğlen saatlerinde Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Doğan Erişek(67) torunuyla sahile geldi. Sahilde dolaşırken bir anda bastıran sağanak yağıştan kaçmaya çalışan dede torun, ağaç altına sığındı. Ancak ağaca düşen yıldırım, yaşlı adamın ağır şekilde yaralanmasına neden oldu.

Son dakika: Büyükçekmece'de feci olay! Sağanak yağış 1 can aldı

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Erişek'in hayatını kaybettiğini belirledi

Son dakika: Büyükçekmece'de feci olay! Sağanak yağış 1 can aldı

Erişek'in cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yaşanan olay sırasında çevredeki iş yerlerinin de elektrikleri gitti.

Son dakika: Büyükçekmece'de feci olay! Sağanak yağış 1 can aldı

Yaşanan olayı anlatan bir vatandaş, "Torunuyla birlikte adamcağız geziyormuş. Torun elinde olsa torunu da gidecek. Yıldırım düşünce adamın iç organları komple patlamış. Ambulans alıp götürmüş" dedi.

Son dakika: Büyükçekmece'de feci olay! Sağanak yağış 1 can aldı

Yaşanan olayı anlatan kafe çalışanı ise ses duyduklarını kaydederek, "Biz burada çalışıyorduk. Birden gök gürültüsü şimşek duyduk. Arkamıza döndük baktık bir bey efendi torunu ile birlikteydi. Kız köşeye doğru kaçtı zaten" diye konuştu.

Son dakika: Büyükçekmece'de feci olay! Sağanak yağış 1 can aldı

Olay sonrası ağaçta da hasar oluştuğu görüldü.

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Son dakika: Büyükçekmece'de feci olay! Sağanak yağış 1 can aldı
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