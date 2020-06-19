Son dakika: Büyükçekmece'de feci olay! Sağanak yağış 1 can aldı

Yaşanan olayı anlatan kafe çalışanı ise ses duyduklarını kaydederek, "Biz burada çalışıyorduk. Birden gök gürültüsü şimşek duyduk. Arkamıza döndük baktık bir bey efendi torunu ile birlikteydi. Kız köşeye doğru kaçtı zaten" diye konuştu.