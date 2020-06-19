Son dakika haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! 19 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AKDENİZ DEPREMİ DETAYLARI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 10.43'te 4.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.