Son dakika haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! 19 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Türkiye'de son depremler listesi sürekli güncelleniyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de açıklarında 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, depremin şiddetinin yanı sıra derinliği, yerleşim yerlerine uzaklığı gibi detaylara yer verildi. İşte Akdeniz depremi hakkında tüm detaylar ve 19 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
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AFAD tarafından açıklanan son dakika haberine göre; Akdeniz Bölgesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.43 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Akdeniz'de saat 10.43'te 4.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.