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Son dakika haberi: ’de korkutan ! ve listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre ’de 4.7 büyüklüğünde bir meydana geldi. ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan listesi verilerine göre depremin derinliği 6.43, enlemi 34.2320 ve boylamı 25.4656 olarak aktarıldı. 19 Haziran öğlene doğru gerçekleşen Akdeniz depremi paniğe sebep olurken son depremler listesine bakılmaya başlandı. İşte 19 Haziran 2020 Kandilli ve AFAD

Giriş Tarihi: 19.6.2020 11:14 Son Güncelleme: 19.6.2020 11:17 ABONE OL
Son dakika haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! 19 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Türkiye'de listesi sürekli güncelleniyor. ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından yayınlanan verilerine göre 'de açıklarında 4.7 şiddetinde meydana geldi. AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, depremin şiddetinin yanı sıra derinliği, yerleşim yerlerine uzaklığı gibi detaylara yer verildi. İşte Akdeniz depremi hakkında tüm detaylar ve ve AFAD son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AKDENİZ'DE 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD tarafından açıklanan son dakika haberine göre; Akdeniz Bölgesinde 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.43 km derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Son dakika haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! 19 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AKDENİZ DEPREMİ DETAYLARI

ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu listesine göre 'de saat 10.43'te 4.7 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi.

Son dakika haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! 19 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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Son dakika haberi: Akdeniz’de korkutan deprem! 19 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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