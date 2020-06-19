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Son dakika: 'da beklenen başladı

'da başladı. Yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstanbul Adliyesi'nin bulunduğu Çağlayan'da aniden bastıran yağmur nedeniyle adliyeye gelen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 12:01 Son Güncelleme: 19.6.2020 12:01 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı

İstanbul'da sağanak yağış başladı. Yağışa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandığı görüldü. İstanbul Adliyesi'nin bulunduğu Çağlayan'da aniden bastıran yağmur nedeniyle adliyeye gelen vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

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Son dakika: İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı
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