Süper Loto sonuçları 18 Haziran açıklandı! Milli Piyango 18 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile bilet sorgulama ekranı!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) Perşembe günleri çekilişini düzenlediği Süper Loto oyununun 661. hafta şanslı numaraları bugün (18 Haziran 2020 Perşembe) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 18 Haziran 2020 Perşembe günü canlı çekilişi yapılacak oyuna için kupon doldurarak kazandıran numaraları doğru bilme ve büyük ikramiye kazanma umudu içerisindeki şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını öğrenmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (18 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 661. hafta Süper Loto sonuçları saat 21.15'te yapılan çekilişle belli oldu...