Süper Loto sonuçları 18 Haziran açıklandı! Milli Piyango 18 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile bilet sorgulama ekranı!

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sonuçları 18 Haziran açıklandı! MPİ ile bilet sorgulama ekranı!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Perşembe günleri çekilişi yapılan oyununun şanslı numaraları 661. hafta 18 Haziran 2020 Perşembe (bugün) yapılan canlı çekilişle birlikte belli oldu. Bugünkü canlı çekiliş için kupon doldurarak kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarına ilişkin MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. İşte 661. hafta ekranı…

Giriş Tarihi: 19.6.2020 07:49 Son Güncelleme: 19.6.2020 07:49 ABONE OL
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 18 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ'nin ( İdaresi) Perşembe günleri çekilişini düzenlediği oyununun 661. hafta şanslı numaraları bugün (18 Haziran 2020 Perşembe) yapılan olan canlı çekilişle belli oldu. 18 Haziran 2020 Perşembe günü canlı çekilişi yapılacak oyuna için kupon doldurarak kazandıran numaraları doğru bilme ve büyük ikramiye kazanma umudu içerisindeki şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını öğrenmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (18 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 661. hafta Süper Loto sonuçları saat 21.15'te yapılan çekilişle belli oldu...

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 18 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

İşte 661. hafta şanslı numaraları şöyle: 37 - 43 - 20 - 7 - 8 - 46


18 HAZİRAN SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SÜPER LOTO HAKKINDA

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 rakamları arasında 6, 5, 4 ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesiyle kazandığı bir şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto'da 3 ve 4 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri yetkili loto bayileri ve şubelerinden, 5 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden ve 6 numarayı doğru tahmin eden talihlilere ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 18 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA
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Süper Loto sonuçları 18 Haziran açıklandı! Milli Piyango 18 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile bilet sorgulama ekranı!
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