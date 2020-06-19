‘Tek isteğimiz mezarı olsun’

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde, geçen yıl meydana gelen selde 8 kişi öldü. Kaybolan 2 kişi ise hâlâ bulunamadı. Felaketin üzerinden bir yıl geçse de, acılar ilk günkü gibi taze. Kayıplardan mahalle bakkalı Mahmut Köseoğlu'nun (39) oğlu Fatih, fırsat buldukça dedesiyle birlikte babasının kaybolduğu yere gidiyor. Mahmut Köseoğlu'nun babası Yakup Köseoğlu, "Evimiz 200 metre yukarıda. Ne zaman buradan geçsem, yüreğim yanıyor, gözyaşlarımı tutamıyorum. Torunum, 'dede oraya gidelim, belki babam gelir' dediğinde içim parçalanıyor. Mahallemiz yok oldu" dedi.9 yaşındaki Fatih ise "Dedemle sürekli buraya geliyorum. Babam bir yerlerden çıkıp gelecekmiş gibi bekliyorum. Bazen okuldan çıktıktan sonra bakkala giderdim, akşam beraber kapatıp eve gelirdik. O gün keşke okula gitmeseydim ve babamın yanında olsaydım. Babamı çok özledim" dedi. Mahmut Köseoğlu'nun annesi Fatma Köseoğlu "Bu acıya yürek dayanmıyor. Mahmut'umu çok özledim. Hangi ana yüreği bu acıya dayanır" derken, diğer kayıp Cengiz Cevahir'in (16) annesi Fatma Cevahir ise "Evimiz yok oldu. oğlum kayboldu. Bir yıldır ağlamaktan gözyaşım kurudu. Çamlıktepe'ye bir daha hiç gidemedim. Gidersem yüreğim dayanmaz. Her gün, 3 kızımla oğlumun kapıyı açıp eve girmesini bekliyorum. Yüreğim yanıyor, acım çok büyük. Umudum kalmadı ama tek isteğim bulunsun ve bir mezarı olsun. Biz de başında dua edelim. Yaşananlar da biz de unutulduk" ifadelerini kullandı.Hasar tespitinin ardından TOKİ, ilçe 278 konutun inşaatına başladı. 2021'de tamamlanacak olan konutlar, selde evini kaybeden vatandaşlar ile dere güzergahlarında yapılan dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşlara verilecek.