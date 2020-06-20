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Tarihi kalenin yolunda yenileme çalışması

Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü'nün () Listesi'nde yer alan tarihi ’ne giden yolda yenileme çalışması başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 19:49 ABONE OL
Tarihi kalenin yolunda yenileme çalışması
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici listesinde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da Akçakoca Belediyesi kaleye giden yollarda yenileme çalışmalarına başladı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kalede yapılan restorasyon çalışmalarının bitmeden yolda ki çalışmaların bitmesi talimatını verdi. Başkan Yanmaz, Mavi Bayraklı Kale Plajı, Kadınlar Plajı ile restorasyon çalışması tamamlanmak üzere olan Ceneviz Kalesi'ne giden yolun bir an önce tamamlanmasını istedi. Kale'ye çıkan güzergâhta tretuvar çalışmalarını sürdüren ekipler, yaya, yürüyüş ve bisiklet yolunu tamamladıktan sonra sıcak asfalt ve taş kaplama çalışmaları yapacaklar.
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Tarihi kalenin yolunda yenileme çalışması
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