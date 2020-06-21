Fuhuş çetesine operasyon

Fuhuş çetesinin elindeki 6 kadın jandarmanın düzenlediği operasyonla kurtarıldı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin, kafe ve restoranlarda çalıştıracaklarını söyleyerek yurt dışından getirdiği kadınları, tehditle alıkoyarak fuhşa zorladığını belirledi. Jandarma ekiplerince Fatih'teki 4 adrese düzenlenen operasyonda (N.S.), (N.A.) ve (Y.O.) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Zorla tutulduğu belirlenen yabancı uyruklu 6 kadın da kurtarıldı. Yapılan aramalarda, 15 bin lira, 500 dolar, 2 bin pound, 11 bin 500 Özbekistan somu ile 150 gram kokain, 2 kilogram skunk, 2 hassas terazi, mağdur kadınlara ait pasaportlar ve lamba içerisine yerleştirilmiş gizli kameralar ele geçirildi. Cezaevi firarisi olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlenen örgüt lideri N.S.'nin, 5'i uyuşturucu imal ve ticareti olmak üzere toplam 8 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, kurtarılan 6 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.