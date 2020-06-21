‘Kuşlar yesin’ diye ağaca ekmek asıyor

Antalya'daki Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Derneği Başkanı Mehmet Şahan, 5 yıldır çöp konteynırları kenarına bırakılan ekmekleri ağaç dallarına asarak kuşları besliyor. Her gün sabah değişik caddelerdeki çöp konteynırlarını kontrol eden Şahan, torbalara bırakılan ekmekleri toplayıp dernek binasına getiriyor. Şahan, bayat ekmekleri keserek dernek bahçesi önündeki ağacının dallarına tek tek asıyor. Ekmeklerin asıldığını gören serçe ve diğer kuşlar gelip burada karınlarını doyuruyor. Şahan, "Ekmekler fazla ise mama ile karıştırıp sokak köpeklerine de veriyorum" dedi.