Sayısal Loto sonuçları 20 Haziran açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı!

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sonuçları 20 Haziran açıklandı! MPİ bilet sorgulama ekranı!

İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan oyununun 1333. hafta şanslı numaraları 20 Haziran 2020 Cumartesi (bugün) yapılan canlı çekilişle belli oldu. Bugünkü çekiliş için kazandıran numaraları doğru bilmek ve büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını merak ederek 20 Haziran 2020 Cumartesi MPİ belli oldu mu? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapıyor. İşte 1333. hafta

Giriş Tarihi: 21.6.2020 07:08 Son Güncelleme: 21.6.2020 07:09 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 20 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ'nin ( İdaresi) haftalık olarak Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini düzenlediği oyununun 1333. hafta şanslı numaraları bugün (20 Haziran 2020 Cumartesi) yapılacak olan canlı çekilişle birlikte belirlendi. Kazandıran numaraları doğru bilmek ve hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanan kişi olmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Sayısal Loto 20 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu mu? sorusuyla haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (20 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1333. Hafta 20 Haziran saat 21.15'te yapılacak canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 20 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!

41 - 24 - 45 - 46 - 29 - 36

20 HAZİRAN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

  • (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
  • (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
  • (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 20 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
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Sayısal Loto sonuçları 20 Haziran açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı!
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