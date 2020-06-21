Sayısal Loto sonuçları 20 Haziran açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) haftalık olarak Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişini düzenlediği Sayısal Loto oyununun 1333. hafta şanslı numaraları bugün (20 Haziran 2020 Cumartesi) yapılacak olan canlı çekilişle birlikte belirlendi. Kazandıran numaraları doğru bilmek ve hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanan kişi olmak isteyerek kupon dolduran şans oyunu severler MPİ Sayısal Loto 20 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu mu? sorusuyla haftanın şanslı numaralarını öğrenmek istiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (20 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 1333. Hafta 20 Haziran Sayısal Loto sonuçları saat 21.15'te yapılacak canlı çekilişle belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları...