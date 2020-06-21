Maske takmanın zorunlu olduğu iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkılmayan illerde maske takmama cezası ne kadar?

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla pek çok ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Yasğaın getirilmesinin ardından maske takma zorunluluğu olan illere yönelik son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle toplu alanlarda sosyal mesafe kuralı ile maske takılmasına ilişkin önemin altı çizilirken 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS sınavında da maske takılacak. Bu bağlamda; hangi illerde maske takmak zorunlu ve cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller ve cezası ile son dakika haberinin detayları!
SON OLARAK İSTANBUL ANKARA VE BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Öte yandan Ankara ve Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda da açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiği duyuruldu.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR OLACAK?
Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, Kararları alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 lira olacak.