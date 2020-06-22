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’nda fabrika yangını

’nin  ilçesinde, yer kaplamaları ve sunu çim üreten fabrikada çıktı. Fabrikanın içerisini saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 00:14 ABONE OL
Dilovası’nda fabrika yangını

Gece saatlerinde, Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde suni çim ve yer kaplamaları üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ve organize sanayi bölgesinde bulunan itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın içeride etkili olurken, itfaiye ekipleri otomatik kapıların kapanması nedeniyle acil kapılarından ve çatıdan içeri su tuttu. Kapıları keserek içeri girmek için çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarfediyor.

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Dilovası’nda fabrika yangını
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