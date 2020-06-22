İstinye'de dehşet anları! Şaka yapayım derken arkadaşını tinerle ateşe verdi!

TİNERLE ARKADAŞINI ATEŞE VERDİ

D. içeriye girdikten hemen sonra kendi de giren M, çakmakla tinerli iş yerini ateşe verdi. Patlamanın ardından alev alev yanan D. iş yerinden koşarak çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Az kalsın iş yerinin havaya uçuracak olan taraflar birbirlerinden şaka yaptıkları için şikayetçi olmadı.