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'de anları! Şaka yapayım derken arkadaşını tinerle ateşe verdi!

'de bir şahıs kendisini korkutarak şaka yapan arkadaşından intikam almak istedi. İki arkadaş dehşeti yaşadı. İş yerindeyken arkadaşını tinerle ateşe verdi. Genç alev topuna dönerken korkunç anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 09:50 Son Güncelleme: 22.6.2020 09:54 ABONE OL
İstinye'de dehşet anları! Şaka yapayım derken arkadaşını tinerle ateşe verdi!

'de bir şahıs kendisini korkutarak şaka yapan arkadaşını intikam almak için iş yerindeyken tinerle ateşe verdi. Gencin alev topuna döndüğü korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

İstinye'de dehşet anları! Şaka yapayım derken arkadaşını tinerle ateşe verdi!

Sarıyer Sarıyer Caddesi üzerinde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda Yunus Emre D. isimli genç, TEM Otoyolu'nda arkadaşı Tunç M. ile otomobille seyrettiği esnada motorda problem olduğunu söyledi. Bunun üzerine araçtan inen M. kaputu açtıktan sonra içeriye eline sokarak sorunu çözmek istedi.

İstinye'de dehşet anları! Şaka yapayım derken arkadaşını tinerle ateşe verdi!

O esnada M., arkadaşı D'nin şaka için kornaya basması sonucu korkmayarak küfür etti. D'nin kahkahalara boğulduğu olay sonrası intikam almak isteyen M., önceden D.'nin iş yerine girerek döktü.

İstinye'de dehşet anları! Şaka yapayım derken arkadaşını tinerle ateşe verdi!

TİNERLE ARKADAŞINI ATEŞE VERDİ

D. içeriye girdikten hemen sonra kendi de giren M, çakmakla tinerli iş yerini ateşe verdi. Patlamanın ardından alev alev yanan D. iş yerinden koşarak çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Az kalsın iş yerinin havaya uçuracak olan taraflar birbirlerinden şaka yaptıkları için şikayetçi olmadı.

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İstinye'de dehşet anları! Şaka yapayım derken arkadaşını tinerle ateşe verdi!
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