On Numara sonuçları 22 Haziran saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

ON Numara sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen çekilişte 10 bilen olmamış ve büyük ikramiye 509.805,16 TL devretmişti. Bunun ardından da On Numara biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ON NUMARA SONUÇLARI 22 HAZİRAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara çekilişi, 22 Haziran 2020 Pazartesi günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI VE KAZANAN NUMARALAR İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.