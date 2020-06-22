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Geçtiğimiz günlerde gelen haberleri ile ülkemizde birçok şehirde getirildiği bildirildi. Corona virüsü ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu uygulama ile beraber salgının yayılımını azaltmak amaçlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede son olarak , ve da listesine eklenmiş oldu. Peki, maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerde ne kadar? İşte, son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 22.6.2020 07:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Maske takma zorunluluğu olan iller listesi! İstanbul, Ankara, Bursa ve tüm illerde maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?

haberler… Ülkede corona virüsü vaka sayısında yaşanan yükselme hali ile beraber salgına tedbiren bazı illere ilan edildi. Korona virüsüne tedbiren alınan bu önlemle beraber kurala uymayan vatandaşlar ise belirlenen cezayı ödemesi gerekiyor. Son olarak , ve da yasağın uygulandığı iller arasındaki yerini aldı. Peki, hangileri? ne kadar? İşte maske takma zorunluluğu olan iller listesi ve son dakika haberinin detayları…

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ? CEZASI NE KADAR?

Koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerden biri de maske zorunluluğu oldu. Bazı illerde uygulanan bu kısıtlamanın uygulandığı şehirler listesine son olarak İstanbul, Ankara ve Bursa da eklenmişti. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğu olan illerde kurala uymayanlara 900 lira ceza kesilecek…

Son dakika haberi: Maske takma zorunluluğu olan iller listesi! İstanbul, Ankara, Bursa ve tüm illerde maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Adıyaman, , , , Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Son dakika haberi: Maske takma zorunluluğu olan iller listesi! İstanbul, Ankara, Bursa ve tüm illerde maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR OLACAK?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Son dakika haberi: Maske takma zorunluluğu olan iller listesi! İstanbul, Ankara, Bursa ve tüm illerde maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?

900 LİRA PARA CEZASI

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Son dakika haberi: Maske takma zorunluluğu olan iller listesi! İstanbul, Ankara, Bursa ve tüm illerde maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?
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Son dakika haberi: Maske takma zorunluluğu olan iller listesi! İstanbul, Ankara, Bursa ve tüm illerde maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?
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