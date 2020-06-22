Son dakika haberi: Maske takma zorunluluğu olan iller listesi! İstanbul, Ankara, Bursa ve tüm illerde maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Ülkede corona virüsü vaka sayısında yaşanan yükselme hali ile beraber salgına tedbiren bazı illere maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Korona virüsüne tedbiren alınan bu önlemle beraber kurala uymayan vatandaşlar ise belirlenen cezayı ödemesi gerekiyor. Son olarak Bursa, Ankara ve İstanbul da yasağın uygulandığı iller arasındaki yerini aldı. Peki, Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maske takmama cezası ne kadar? İşte maske takma zorunluluğu olan iller listesi ve son dakika haberinin detayları…
Koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerden biri de maske zorunluluğu oldu. Bazı illerde uygulanan bu kısıtlamanın uygulandığı şehirler listesine son olarak İstanbul, Ankara ve Bursa da eklenmişti. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğu olan illerde kurala uymayanlara 900 lira ceza kesilecek…
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.
MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR OLACAK?
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.
Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.
900 LİRA PARA CEZASI
Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.