Son dakika haberi: Maske takma zorunluluğu olan iller listesi! İstanbul, Ankara, Bursa ve tüm illerde maske takmama cezası ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Ülkede corona virüsü vaka sayısında yaşanan yükselme hali ile beraber salgına tedbiren bazı illere maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Korona virüsüne tedbiren alınan bu önlemle beraber kurala uymayan vatandaşlar ise belirlenen cezayı ödemesi gerekiyor. Son olarak Bursa, Ankara ve İstanbul da yasağın uygulandığı iller arasındaki yerini aldı. Peki, Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maske takmama cezası ne kadar? İşte maske takma zorunluluğu olan iller listesi ve son dakika haberinin detayları…

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİLERİ? CEZASI NE KADAR?

Koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemlerden biri de maske zorunluluğu oldu. Bazı illerde uygulanan bu kısıtlamanın uygulandığı şehirler listesine son olarak İstanbul, Ankara ve Bursa da eklenmişti. İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğu olan illerde kurala uymayanlara 900 lira ceza kesilecek…