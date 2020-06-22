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merkez ve Lalapaşa, Sürmene kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 22 Haziran TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi!

Bir süredir devam eden kuraları binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yapmaya devam ediyor. Uygun fiyat ve taksit imkanı nedeniyle başvuru sürecinde yoğun ilgi gören 100 bin konut projesi kapsamında evlerin sahipleri belli olacak. Bugün; TOKİ merkez ve Lalapaşa, Sürmene konutları sosyal medyada canlı yayınlanacak kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? İşte 22 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi…

Giriş Tarihi: 22.6.2020 09:45 Son Güncelleme: 22.6.2020 09:46 ABONE OL
TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 22 Haziran TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi!

kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bir süredir devam eden kuralar salgın nedeniyle sosyal medyada naklen yayınlanırken öte yandan başvuruda bulunan vatandaşlar ev sahibi olma hayalleri kurmaya devam ediyor. Bugün 100 bin konut projesi kapsamında TOKİ merkez ve Lalapaşa, Sürmene kura çekilişi konutları kuraları gerçekleşecek. Peki, TOKİ 22 Haziran 2020 kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi kura sonuçları isim listesi…

TOKİ EDİRNE MERKEZ VE LALAPAŞA, TRABZON SÜRMENE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 22 HAZİRAN İSİM LİSTESİ…

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Edirne için 300, Trabzon Sürmene ilçesi için ise tam 100 ev sahiplerini bulacak…

TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 22 Haziran TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi!

2020 KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE İSİM LİSTESİ!

MERKEZ 210/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ - 13.00

EDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ 90 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ - 15.00

İLİ SÜRMENE İLÇESİ 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ - 16.00

Saatlerinde gerçekleştirilecek olup çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edebilir aşağıdaki link yardımı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

İzlemek için tıklayınız...

KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 22 Haziran TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi!
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TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 22 Haziran TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi!
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