TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 22 Haziran TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi!

TOKİ kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bir süredir devam eden kuralar salgın nedeniyle sosyal medyada naklen yayınlanırken öte yandan başvuruda bulunan vatandaşlar ev sahibi olma hayalleri kurmaya devam ediyor. Bugün 100 bin konut projesi kapsamında TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi konutları kuraları gerçekleşecek. Peki, TOKİ 22 Haziran 2020 kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi kura sonuçları isim listesi…
Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Edirne için 300, Trabzon Sürmene ilçesi için ise tam 100 ev sahiplerini bulacak…
2020 TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE İSİM LİSTESİ!
EDİRNE MERKEZ 210/ 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ - 13.00
EDİRNE İLİ LALAPAŞA İLÇESİ 90 / 100000 KONUT TALEP PROJESİ - 15.00
TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ 4. ETAP 100/100000 KONUT TALEP ÖRGÜTLENME PROJESİ - 16.00
Saatlerinde gerçekleştirilecek olup çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edebilir aşağıdaki link yardımı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...
İzlemek için tıklayınız...