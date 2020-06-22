TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı? 22 Haziran TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi!

TOKİ kura sonuçları için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bir süredir devam eden kuralar salgın nedeniyle sosyal medyada naklen yayınlanırken öte yandan başvuruda bulunan vatandaşlar ev sahibi olma hayalleri kurmaya devam ediyor. Bugün 100 bin konut projesi kapsamında TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi konutları kuraları gerçekleşecek. Peki, TOKİ 22 Haziran 2020 kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Edirne merkez ve Lalapaşa, Trabzon Sürmene kura çekilişi kura sonuçları isim listesi…

TOKİ EDİRNE MERKEZ VE LALAPAŞA, TRABZON SÜRMENE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 22 HAZİRAN İSİM LİSTESİ…

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Edirne için 300, Trabzon Sürmene ilçesi için ise tam 100 ev sahiplerini bulacak…