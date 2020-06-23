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14 beta sürüm nasıl, hangi telefonlara yüklenir? ne zaman gelecek?

Teknolojiyle haşır neşir olanları yakından ilgilendiren yeni işletim sistemi 14’ü görücüye çıkarıyor. Apple’ın e iphone’ler için geliştirdiği yeni işletim sistemi beta sürümü özellikleri ve teknik bilgileri merak ediliyor. App Clips, Uygulama Arşivi, Widget'ların ana ekrana konulabilmesi, CarPlay geliştirmeleri, çeviri özelliği yeni işletim sistemi sürümü iOS 14'ün özelliklerinden bazıları. Ayrıca CarKey özelliği sayesinde iPhone veya Apple Watch’lar araba anahtarına dönüşecek. Peki nasıl, hangi telefonlara yüklenir? ne zaman gelecek?

Giriş Tarihi: 23.6.2020 15:11 ABONE OL
iOS 14 beta sürüm nasıl, hangi telefonlara yüklenir? iOS tam sürüm ne zaman gelecek?

Dünyada dev marka sahibi olan yeni büyük işletim sistemi olan 14 beta sürümü tanıtıyor. Teknoloji meraklılarının uzun süredir beklediği beta sürümünün birçok özelliği bulunuyor. Ayrıca hakkında birçok bilinmeyen var. Telefon sisteminde birçok özelliği aynı anda barındıran sürümde çoğumuzun bilmediği birçok özellik bulunuyor. Uygulamayı yüklemek için Beta profilini cihazınıza yükledikten sonra Ayarların ardından yolunu takip etmeniz yeterli olacak. Peki nasıl, hangi telefonlara yüklenir? iOS tam sürüm ne zaman gelecek?

İOS 14 BETA SÜRÜM NASIL YÜKLENİR?

Apple'ın yeni büyük işletim sistemi güncellemesi iOS 14 sürümü tüm dünyada yoğun ilgi görüyor. Yeni iOS sürümünde Widget'ların ana ekrana eklenmesi, App Clips, uygulama arşivi gibi birçok yenilik yer alıyor. Peki ?

iOS 14 beta sürüm nasıl, hangi telefonlara yüklenir? iOS tam sürüm ne zaman gelecek?

İOS 14 NE ZAMAN GELECEK?

Dünya Geliştiriciler Konferansı () Türkiye saati ile 20:00'de bu akşam yapılacak. Konferans koronavirüs salgınından dolayı online olarak yapılacak. 14 sürümü ve Apple'ın yazılım yeniliklerinin tanıtımı yapılacak. Etkinlik 26 Haziran'a kadar devam edecek.

Saat 20:00'de başlayacak olan WWDC etkinliği online olarak izlenecek.

İOS 14 BETA NASIL YÜKLENİR?

Beta profilini cihazınıza yükledikten sonra Ayarlardan yolunu takip etmeniz yeterli olacak. Developer Beta uyarısı ile karşılaşacaksınız. İndir diyerek güncellemeyi indirebilir ve sonrasında yükleyebilirsiniz.

İOS 14 BETA DESTEKLEYEN CİHAZLAR

  • Phone SE 2
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS Max
  • iPhone XS
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 6S
  • iPhone 6S Plus
  • iPhone SE
  • iPod Touch 7. jenerasyon
iOS 14 beta sürüm nasıl, hangi telefonlara yüklenir? iOS tam sürüm ne zaman gelecek?
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iOS 14 beta sürüm nasıl, hangi telefonlara yüklenir? iOS tam sürüm ne zaman gelecek?
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