Dünyada dev marka sahibi olan Apple yeni büyük işletim sistemi olan iOS 14 beta sürümü tanıtıyor. Teknoloji meraklılarının uzun süredir beklediği iOS 14 beta sürümünün birçok özelliği bulunuyor. Ayrıca iOS tam sürüm hakkında birçok bilinmeyen var. Telefon sisteminde birçok özelliği aynı anda barındıran sürümde çoğumuzun bilmediği birçok özellik bulunuyor. Uygulamayı yüklemek için Beta profilini cihazınıza yükledikten sonra Ayarların ardından Yazılım Güncelleme yolunu takip etmeniz yeterli olacak. Peki iOS 14 beta sürüm nasıl, hangi telefonlara yüklenir? iOS tam sürüm ne zaman gelecek?

İOS 14 BETA SÜRÜM NASIL YÜKLENİR?

Apple'ın yeni büyük işletim sistemi güncellemesi iOS 14 sürümü tüm dünyada yoğun ilgi görüyor. Yeni iOS sürümünde Widget'ların ana ekrana eklenmesi, App Clips, uygulama arşivi gibi birçok yenilik yer alıyor. Peki iOS 14 beta sürüm nasıl yüklenir?