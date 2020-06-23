‘Mehmedimi öldüren cezasız kalmasın’

İstanbul Esenyurt'ta, 23 yaşındaki Mehmet Akif Kukuk önceki gece çocukluk arkadaşları tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan M.Ç., C.K. ve M.Ö. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların kasten adam yaralama, uyuşturucu satmak suçlarından kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin denetimli serbestlik ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Anne Fatma Kukuk, "Gece dışarıdaki kavga sesine uyandım. Bakmaya gittim. Mehmedimi ayakkabısından tanıdım. Aldım kucağıma. Bana bir şeyler söylemeye çalıştı. Son nefesini verdi. Yavruma bunu yapanlar serbest kalmış. Yetkililere sesleniyorum. Bu katiller cezasını çeksin. Mehmedimi öldürenler cezasız kalmasın" dedi.