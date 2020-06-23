Son dakika: Çankırı’da deprem! 23 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

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Son dakika: ’da ! 23 Haziran Kandilli Rasathanesi ve listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre ’da oldu. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti tarafından 4.2 şiddetinde olarak duyuruldu. Ülkemizdeki depremler anlık ve güncel olarak takip edilirken Kandilli ve AFAD listesini yayınlıyor. Gün içinde birçok vatandaş gün içerisinde "Deprem mi oldu, en son deprem nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Çankırı depremi ve 23 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Giriş Tarihi: 23.6.2020 09:17 Son Güncelleme: 23.6.2020 09:23 ABONE OL
Son dakika: Çankırı’da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi… 'da 4.2 şiddetinde oldu. Kandilli ve tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılıyor. En son Çankırı depreminin yaşanmasıyla birlikte vatandaşlar deprem mi oldu, en son deprem nerede, saat kaçta gibi sorulara yanıt arıyor. Peki en son deprem nerede oldu? İşte Çankırı depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 23 Haziran Kandilli ve AFAD listesi

ÇANKIR'DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine depremin şiddeti 4.2 olarak kayıtlara geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Çankırı'nın Çerkes ilçesinde 4.2 şiddetli olarak bildirildi. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika: Çankırı’da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER

listesine göre, depremi saat 08:54'te 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Kandilli son depremler listesine göre Çankırı depreminin şiddeti, derinliği gibi bilgilere yer verildi.

SON DEPREMLER GÜNCEL LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Çankırı’da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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Son dakika: Çankırı’da deprem! 23 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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