Son dakika: Çankırı’da deprem! 23 Haziran Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberi… Çankırı'da 4.2 şiddetinde deprem oldu. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılıyor. En son Çankırı depreminin yaşanmasıyla birlikte vatandaşlar deprem mi oldu, en son deprem nerede, saat kaçta gibi sorulara yanıt arıyor. Peki en son deprem nerede oldu? İşte Çankırı depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ile 23 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi

ÇANKIR'DA 4.2 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD tarafından gelen son dakika bilgisine depremin şiddeti 4.2 olarak kayıtlara geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Çankırı'nın Çerkes ilçesinde 4.2 şiddetli olarak bildirildi. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi